«Дома все равно лучше»: Сергей Безруков запечатлелся с крохотным сыном на прогулке

Актер после гастролей снова оказался в Москве. Он поделился трогательным кадром.

Сергей Безруков не скрывает, что счастлив в отношениях с молодой женой Анной Матисон. Но до этого целых 15 лет актер прожил с Ириной Безруковой. Они сыграли свадьбу, когда Сергей снимался в «Бригаде». Однако этот союз оказался непрочным. Новая избранница подарила артисту детей. У них подрастает пятилетняя дочка Мария и двухлетний сын Степан. А минувшим летом у пары родился еще один сын Василий.

Уже не раз Безруков показывал, что он хороший папа. Он старается все свободное время проводить с наследниками и порой их берет с собой на работу. А недавно актер побывал на гастролях, а дочка составляла ему компанию. 13 сентября он вернулся домой, чему обрадовался. Первым делом артист поделился трогательным кадром с младшим сыном. Матисон запечатлела его во время прогулки. Малыш был в коляске, но в кадр попали его ручки и ножки.

«Дома…. На море хорошо, а дома все равно лучше. Соскучился! Всем доброго утра! Всем доброго дня!» — отметил актер.

Поклонники восхитились редким фото с малышом. Многие одарили комплиментом и назвали Сергея стильным. «Какая же милая фотография, сразу видно, счастливый человечек», «Маленькие ручки, маленькие ножки — это Вася. Конечно дома лучше!», «Хорошо выглядите, и сыночек подрос!», «Как мило! Маленькому Васеньке большого здоровья!», «Везде хорошо, где нас нет. В гостях хорошо, а дома лучше», — прокомментировали пост подписчики.

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