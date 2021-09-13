«Милый штрих»: Водянова в кардигане и юбке А-силуэта цвета пыльной розы возлежала на кровати в ботинках на шнуровке

Наталья Водянова в свои 39 лет продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей современной мировой фэшн-индустрии. Ее фигура позволяет ей выгуливать не только одежду, но и нижнее белье и купальники, притом что красотка – мать пятерых детей.

В очередной раз Водянова доказала, что в отличной форме, примерив женственный комплект из кардигана и юбки-макси. Супермодель красиво возлежала на кровати с подушками, позируя прямо в обуви. Стилист Элла Маковей оценила аутфит звезды.

«На Наталье юбка-макси А-силуэта и облегающий кардиган с рукавами-фонариками. Цвет чайной розы в близких оттенках очень идет Наталье и оттеняет ее нежную красоту. Это одежда из коллекции Ульяны Сергеенко в стилистике 20-х годов прошлого столетия. Наталья изящно дополнила образ черными ботиночками на шнуровке — милый штрих, поддерживающий стилистику образа. Такой образ — как поэтическая цитата эпохи через 100 лет, дань ностальгии и романтизму сквозь прозу нашей реальности», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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