«Врачи сказали маме: «Попрощайтесь, мы ее не довезем»: певица МакSим рассказала о критических минутах своей болезни

Певица МакSим призналась, что находилась в шаге от смерти, когда медики не могли вывести ее из комы.

Популярная вокалистка, певица МакSим впервые после выздоровления дала большое интервью Ксении Собчак в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Она вспомнила о первых днях в клинике и обнародовала скрины переписки со своей помощницей.

«Я помню, как меня предупредили, что будут подключать к ИВЛ. Написала об этом своей помощнице. А она немножко больше об этом знает и говорит: «Наверное, пошутили. Все будет хорошо!» Я сказала: «Ну, окей, не вопрос». Для начала меня ввели в медикаментозную кому. Другое дело, как выяснилось, мой организм отказался из нее выходить», — поделилась певица МакSим.

Вокалистка призналась, что благодарна первой клинике, в которой началось ее лечение, за то, что врачи честно признались, что не справляются с ситуацией и теряют пациента.

«У меня образовались тромбы, и кислород не доходил до легких. Нужен был срочно аппарат ЭКМО, который заменяет функцию легких, сердца, почек — многих органов, пока врачи имеют возможность сражаться за жизнь человека», — продолжила певица МакSим.

Решение о переводе в другую клинику, где есть необходимое оборудование, принимала мама МакSим, Светлана Викторовна.

«Срочно прилетела моя мама, — рассказала певица. — Ей было очень сложно принимать решение. Близкие уговорили ее подписать бумагу. Врачи сказали: «Мы ее не довезем, не успеем. Ей остались минуты. Попрощайтесь. Давайте не будет ее тормошить. Мы ее потеряем прямо по дороге». Речь шла о том, что меня технически могли не успеть довезти».

Но мама МакSим, как оказалось, приняла правильное решение. И благодаря этому жизнь ее дочери была спасена.

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