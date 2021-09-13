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«Я очень быстро набираю»: певица МакSим впервые озвучила свой вес после комы

Певица МакSим сильно похудела в результате тяжелой болезни.

«Я очень быстро набираю»: певица МакSим впервые озвучила свой вес после комы
Певица МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist/

Популярная вокалистка Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, практически все минувшее лето провела в больнице.

В середине июня звезда была госпитализирована с обширным поражением легких, и только в августе врачи смогли выписать свою именитую пациентку домой, когда миновала угроза жизни.

Певица МакSим больше месяца была погружена в состояние искусственной комы и подключена к аппаратам, которые поддерживали ее организм в жизнеспособном состоянии.

Сейчас вокалистка восстанавливается после болезни дома и даже начала принимать гостей. Ксения Собчак стала первой, кому певица МакSим дала большое интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Вокалистка встретила свою гостью в пудровом платье, Собчак не смогла удержаться от комплиментов, назвав Марину куколкой. Певица МакSим за время болезни очень сильно похудела и впервые озвучила свой нынешний вес.

Певица МакSим дала интервью Ксении Собчак
Певица МакSим дала интервью Ксении Собчак. Фото: скрин Youtube.com шоу «Осторожно, Собчак!»

«В районе 43–44 килограммов, — рассказала певица МакSим. — Я очень быстро набираю и прихожу в форму. Ко мне приходит огромное количество друзей. Мне часто шлют подарки и сладости. Так что у меня весь дом в цветах и тортах».

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