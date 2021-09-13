«Ты какая-то прямо куколка»: певица МакSим впервые после комы приняла у себя дома Ксению Собчак

Известная журналистка Ксения Собчак не смогла удержаться от комплиментов, увидев певицу МакSим после болезни.

Певица МакSим, которая практически все лето провела под наблюдением врачей и несколько недель находилась в коме, сейчас постепенно возвращается к нормальной жизни. Впервые после своего выздоровления вокалистка дала большое интервью во время YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Правда, на этот раз беседа проходила не в студии, а прямо в квартире певицы МакSим, куда со своей командой пришла Ксения Собчак.

Вокалистка встретила гостью, нарядившись в пудровое платье и с сияющей улыбкой на лице.

«Рада тебя видеть такой сияющей, в таком настроении, в праздничном цвете выздоровления», — поприветствовала Ксения Собчак свою собеседницу.

«Я надела это платье, в которое мечтала влезть много лет назад», — призналась певица МакSим.

«Ты какая-то прямо куколка, — не удержалась от комплиментов Собчак. — Я понимаю, что такая фигура тебе стоила каких-то невероятных вещей. Но раз так случилось, то сейчас я могу тебе сказать, что выглядишь ты невероятно, правда». «Конечно, надо приходить в форму другим способом, — вздохнула певица МакSим. — Как говорят, надо правильно мечтать».

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