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«Хватались за соломинку, ее надо было спасти ради детей»: мама певицы МакSим впервые рассказала, что пережила в дни болезни дочери

Мама певицы МакSим, Светлана Викторовна, стала гостем шоу «Осторожно, Собчак!».

«Хватались за соломинку, ее надо было спасти ради детей»: мама певицы МакSим впервые рассказала, что пережила в дни болезни дочери
Певица МакSим с дочками Сашей и Машей. Фото: instagram.com/maksimartist/

Певица МакSим дала первое большое интервью после болезни. Вокалистка, которая больше месяца провела в коме из-за обширного поражения легких, стала гостьей YouTube- шоу «Осторожно, Собчак!».

В какой-то момент к беседе своей дочери с Ксенией Собчак по видеосвязи подключилась мама певицы МакSим — Светлана Викторовна. Она рассказала, как ей далось принятие решения о переводе дочери из одной клиники в другую.

«Мы за соломинку хватались. Я так боялась, что мы ее не довезем. Сколько людей за нее молилось. Мама моя старенькая молилась день и ночь. Мы чувствовали, что надо ради детей ее спасти», — поделилась Светлана Викторовна.

Мама певицы МакSим Светлана Викторовна на шоу «Осторожно: Собчак»
Мама певицы МакSим Светлана Викторовна на шоу «Осторожно, Собчак!». Фото: скрин Youtube.com шоу «Осторожно, Собчак!»

Мама МакSим добавила, что главным ее стимулом были внучки Саша и Маша. Она отчаянно не хотела, чтобы девочки потеряли свою маму, в любви которой они так нуждаются.

«Я верю в Бога и верила, что Господь не допустит этого. Мне бы хотелось, чтобы она жила и воспитывала своих девочек и чтобы творила добро во славу Божию и не забывала, кто спас ее», — заключила Светлана Викторовна.

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