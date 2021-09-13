Лосось с пюре из брокколи: рецепт от шеф-повара
Видео
Как выбрать «свой» бежевый цвет в одежде
Видео

«Они любят друг друга»: Александр Михайлов рассказал об отношениях дочерей от разных браков

Как отметил актер, у него сегодня все замечательно в семье.

«Они любят друг друга»: Александр Михайлов рассказал об отношениях дочерей от разных браков
Александр Михайлов. Фото: Globallookpress.com

Актер Александр Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей семье.

Александр Михайлов с дочками и женой
Александр Михайлов с дочками и женой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Оксана — замечательная супруга. Рядом со мной мои дочери, две девочки. Они любят друг друга, хотя от разных матерей. Это неважно, так случилось. Старшая дочь подарила внука. Младшей еще рано. Она учится во ВГИКе на первом курсе. Кстати, с первой женой Верой у меня хорошие отношения. Я встречаюсь с ней иногда. Я переживал, что с Верой не сложились отношения у моей мамы. А вот Оксану мама приняла».

Александр Михайлов

Как отметил Михайлов, если человеку интересно с самим собой — значит, он живет. «Я никогда не скучаю от безделья. Своим студентам говорю, если они выучат даже маленькое четверостишие, то обогатят себя на долгие-долгие годы. Надо учиться и образовываться. Я счастливый человек, потому что жив и здоров. Я умею радоваться жизни. Меня окружают хорошие люди», — заявил Михайлов.

Напомним, что за плечами Михайлова неудачный брак с руководительницей пресс-службы Верой Мусатовой. От этих отношений появился сын Константин. Второй женой актера стала врач Оксана Васильева. Она родила ему дочь Мирославу. Также у актера есть внебрачная дочь от связи с Ольгой Кузнецовой, Анастасия.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр МихайловВера МусатоваНовости googleОксана ВасильеваПрограмма "Судьба человека"