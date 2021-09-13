Двухэтажный особняк, дорогая иномарка, красивый гараж: как живет первая жена Бориса Грачевского

Первая жена покойного режиссера Бориса Грачевского Галина хочет получить свою долю наследства покойного создателя киножурнала «Ералаш». С ней он развелся 12 лет назад. Она просит выделить ей половину доли Грачевского в «Ералаше». Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Отметим, что сегодня Галина Греческая живет в закрытом элитном поселке под Москвой. У нее солидный двухэтажный особняк. По оценкам риелторов, он стоит 60 миллионов рублей. В особняке есть гараж. Рядом с шикарным коттеджем стоит дорогая иномарка.

Между тем сама Галина Грачевская не желает общаться с журналистами. Когда ее спрашивают о наследстве кинорежиссера, то она делает изумленный вид будто бы ничего не понимает.

Напомним, что с Галиной Грачевской кинорежиссер прожил в браке 35 лет. От нее у него остались двое наследников – сын Максим и дочь Ксения. Также у Бориса Грачевского двое детей от двух последующих жен. Сейчас за наследство кинорежиссера развернулась нешуточная борьба.

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