«Накупалась рыбка»: Горбань в небесно-голубом купальнике блеснула прелестями фигуры через месяц после родов

В начале августа Мария Горбань во второй раз стала мамой. Рожать актриса отправилась в Майами, где находится до сих пор, но уже собирается домой. Об этом она заявила в своем Instagram, опубликовав фото с пляжа. Горбань позировала в небесно-голубом купальнике.

«Накупалась рыбка… Можно и домой», — написала Горбань.

Подписчики пришли в восторг от стройной фигуры актрисы.

«Сказать, что вы выглядите шикарно, ничего не сказать. Как можно так быстро избавиться от животика после родов. Как вас можно не любить, вы – богиня!», — писали пользователи Сети.

Напомним, малыша Горбань назвала необычным именем — Нилан. Также у актрисы растет дочь Стефания от первого брака. В этом году она стала первоклассницей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.