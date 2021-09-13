Конор Макгрегор устроил потасовку с бойфрендом Меган Фокс на MTV VMA — 2021

Вечером 12 сентября в Америке прошла церемония награждения MTV Video Music Awards 2021 года. Пока одни звезды блистали нарядами на красной ковровой дорожке, другие выпускали пар. Западные СМИ сообщают, что 33-летний ирландский боец UFC Конор Макгрегор, приглашенный на мероприятие в качестве ведущего, неожиданно кинулся с кулаками на 31-летнего певца Machine Gun Kelly, бойфренда голливудской звезды Меган Фокс.

Спортсмен бросился на музыканта, кричал и провоцировал его, грозно размахивал своей тростью, но был сдержан охранниками. Драки не получилось, но журналисты все равно зафиксировали этот момент. А чуть позже в прессе появилась и причина внезапного конфликта знаменитостей.

Как сообщил изданию People источник, знакомый с ситуацией, Макгрегор просто захотел сфотографироваться со звездой, но команда Machine Gun Kelly отклонила эту просьбу. Боец не смог скрыть свою задетую гордость и бросился на певца с желанием поколотить, но тут в дело вмешались секьюрити.

Впрочем, Конор давно известен своим буйным нравом и потасовками, которые любит устраивать, то ли отдавая дань своим ирландским корням, то ли ради пиара.

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