«Просто изредка хочется что-нибудь другого»: Пугачева объяснила, почему стала пепельной блондинкой

Как отметила Примадонна, никаких кардинальных изменений в ее жизни нет.

Певица Алла Пугачева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему перекрасила волосы и стала пепельной блондинкой. Эксперты отмечают, что ей идет такой образ.

«Никаких кардинальных изменений в моей жизни нет. Просто изредка хочется что-нибудь другого. Мне муж читает Вертинского. Я не знаю, почему именно Вертинского, но мне это нравится». Алла Пугачева

Как отметил сам юморист и телеведущий Максим Галкин, он без ума от своей жены. «Я каждый вечер пою ей песни», — заявил пятый муж Аллы Пугачевой.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева познакомились 20 лет назад на «Славянском базаре» в Витебске. Именно там у них пробежала первая искорка. Через несколько лет они стали жить вместе, а вот свадьбу сыграли только в 2011 году. В этом году звездная пара будет отмечать юбилей — десять лет со дня свадьбы. У пары двое общих детей — Лиза и Гарри Галкины.

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