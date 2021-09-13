«Я влюбляюсь в талант»: Ксения Собчак рассказала, почему вместе с Константином Богомоловым

Как отметила светская львица, громко отмечать двухлетие совместной жизни они с мужем не собираются.

Светская львица Ксения Собчак в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, почему полюбила известного режиссера Константина Богомолова.

«Отмечать двухлетнюю годовщину со дня свадьбы громко не будем. Я влюбляюсь в талант. Мне кажется, что как любой талантливый человек мы влюбляемся в талантливых людей, в харизматичных, которые несут какую-то энергию и смысл, что они делают». Ксения Собчак

Напомним, что свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова два года назад стала одним из самых запоминающихся событий осени 2019 года. К примеру, на роспись в ЗАГС они приехали на катафалке, чем несколько шокировали присутствующих. Само торжество также получилось крайне необычным.

Заметим, что общих детей у звездной пары нет. При этом Ксению Собчак нередко за последние два года подозревали в беременности. Правда, пока это всего лишь слухи.

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