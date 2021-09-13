«У меня пошла кровь из горла»: Александр Михайлов вспомнил, как чудом не умер после спектакля

Пять актеров, игравших в спектакле «Смерть Ивана Грозного», ушли в мир иной.

Актер Александр Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как чудом не умер после спектакля «Смерть Ивана Грозного».

«Пять актеров, игравших в спектакле «Смерть Ивана Грозного» ушли в мир иной. Со мной было похожее. У меня пошла кровь горлом. Еле спасли». Александр Михайлов

Как отметил актер, когда ему стало плохо, то сначала его коллеги подумали, что он выпил, но это было не так. «Меня увезли в больницу. Еще бы 15 минут и меня не было. Образовался тромб, который остановил кровь. Полгода я был в Склифе. Потерял 23 килограмма. Был в коме», — заявил Александр Михайлов.

Напомним, что Александр Михайлов — народный артист РСФСР. Всего исполнил более 75 ролей в кино и более пятидесяти в спектаклях. Известен также как исполнитель песен, романсов, стихотворений. С творческими вечерами выступал в разных регионах России и в ближнем зарубежье.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.