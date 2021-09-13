За квартиру звезды «Весны на Заречной улице» Ивановой начнется война между родственниками и соседями

Квартира звезды фильма «Весна на Заречной улице» Нины Ивановой может достаться ее соседу, а не родственникам. Прошло полгода после ее смерти, но родные актрисы пока так и не объявились. Стоимость апартаментов — десять миллионов рублей. Об этом рассказали в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Как отметил сосед Нины Ивановой, Владимир Фадеев, в последний год жизни звезда жила одна. «Была у нее сестра, от которой есть внучатая племянница. Она имеет право на эту квартиру. Эта племянница знает о своих правах. Она уже забрала квартиру сестры Нины Ивановой. Актриса до последнего времени сама себя обслуживала. По технической части я ей помогал. Она до последнего момента сама в магазины ходила».

По словам Владимира Фадеева, у актрисы случилась сердечная недостаточность. «Умерла она с трубкой телефона в руке. Я зашел к ней. Но там уже все, конец», — заметил Владимир Фадеев.

Напомним, что Нина Иванова ушла из жизни в декабре 2020 года. В картине «Весна на Заречной улице» она сыграла роль учительницы.

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