«В любви нашей случился конкретный провал»: Саша Черно из «Дома-2» сообщила о проблемах с мужем

Саша Черно и Иосиф Оганесян были одной из ярких пар на телепроекте «Дом-2». Они поженились в 2018 году, летом 2020-го у них появился первенец Стефан, после чего они приняли решение не возвращаться на «Поляну».

Девушка активно ведет микроблог в Instagram, в котором освещает будни своей большой семьи. И в последнее время дела у нее идут неважно. О том, что между ней и мужем все непросто, Черно поведала поклонникам в stories.

«Сейчас не самый легкий период в нашей жизни, не все гладко. Уже 100% нужно идти к психологу. Плюс у нас очень депрессивное состояние именно как у личностей, и жрем от этого друг друга», — написала Черно.

Подписчики потребовали подробностей, но экс-звезда «Дома-2» отказалась рассказывать больше. Она лишь запостила фотографию с мужем, сопроводив ее стихотворением:

«Банальных драм достаточно нам.

Не верь всем словам — тем, что разносит по дворам людская молва.

Какая разница? Да будь ты хоть сто раз права,

Если в любви нашей случился конкретный провал», — размещен текст под фото.

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