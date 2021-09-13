«Фирма находится в США»: сын Барыкина рассказал, как американцы похитили авторские права его отца

Как отметил Георгий Барыкин, его семью просто обманули.

Сын музыканта Александра Барыкина, Георгий, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как похитили авторские права всех песен его отца, который уже ушел из жизни.

«Авторские права на творчество отца принадлежат какому-то дяде в США. Определенные лица выбросили в Сеть больше пятиста песен и начали их монетизировать. Их фирма находится в Америке. К моей бабушке пришли домой и заявили, что хотят монетизировать творчество ее сына. Она все подписала. Ей дали за это жалкие 15 тысяч рублей. Она жила одна в квартире, и сиделка только была, поэтому и совершила такую ошибку». Георгий Барыкин

Как отметил брат Александра Барыкина, Василий, их семью наглым образом обманули. «Матери Саши прислали мизерную сумму. При этом генеральная доверенность на все творчество Александра была у меня. Они предложили судиться с ними на территории США, потому что в России у них нет представительства», — заметил Василий.

Напомним, что Александр Барыкин ушел из жизни в 2011 году. За свою жизнь он выпустил более пятиста известных песен.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.