Взял в кредит в 200 тысяч долларов: Борис Краснов оставил после своей смерти многомилионные долги

Адвокат Маргарита Гаврилова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о многомиллионных долгах, которые оставил после своей смерти сценограф певицы Аллы Пугачевой — Борис Краснов.

«Из наследства у него осталась только малогабаритная квартира на улице Илюшина в залоге и старенький «Мерседес». Он взял в 2017 году денежный кредит в размере двухсот тысяч долларов. На самом деле для него это были небольшие деньги. Ему дал такую сумму очень богатый человек. Из десятки «Форбс». Но он должен был вернуть деньги. Сейчас этот олигарх его банкротит». Маргарита Гаврилова

Как заметила адвокат, если жена и дети Бориса Краснова примут его наследство, то именно им придется платить его долги. «Сейчас начнут реализовывать все имущество. Краснов должен восемь миллионов рублей только процентами. Если семья откажется от наследства, то долги никто не будет платить», — заявила Гаврилова.

Напомним, что сценограф Борис Краснов умер в возрасте шестидесяти лет. Он пережил несколько инсультов.

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