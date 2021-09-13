«Ты бываешь когда-нибудь одетая?»: Каменских сверкнула своей «как у Ким» в белоснежных стрингах

34-летняя украинская поп-дива Настя Каменских привлекает внимание фанатов не только своими новыми песнями и альбомами, но и откровенными фотографиями. Она уже показала себя во всех возможных ракурсах. Особо гордится Настя своей внушительной «как у Ким» — и на сей раз снова сделала акцент на «пятой точке», облачившись в белоснежное нижнее белье и развернувшись стрингами к объективу.

Поклонники привыкли видеть девушку полуобнаженной. Но неизменно ее снимки в бикини, нижнем белье, а иной раз и вовсе голышом собирают уйму восторгов подписчиков. На этот раз фанаты тоже не поскупились на комплименты:

«Красотка!», «Прекрасный вид!», «Вау!», «Новая Ким», «Ты бываешь когда-то одетая?», «Огонь!», «Отличное утро», — пишут люди.

Напомним, певица Настя Каменских прославилась более 15 лет назад, когда их с Алексеем Потапенко дуэт «Потап и Настя» прогремел на всем постсоветском пространстве. История группы закончилась в 2017 году, когда пара объявила о сольных проектах. Шоу-бизнес обрел новые талантливые проекты, а бывшие напарники по дуэту стали мужем и женой.

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