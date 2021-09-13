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Когда есть куда расти: беременная Костенко на 8 месяце рассказала, сколько набрала килограммов

Модель ждет третьего ребенка от мужа, футболиста Дмитрия Тарасова.

Когда есть куда расти: беременная Костенко на 8 месяце рассказала, сколько набрала килограммов
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Семейство футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко скоро станет больше. Третья жена спортсмена ждет третьего ребенка, и на этот раз готовится подарить сына. У пары уже есть две девочки-погодки, в первом браке Тарасов стал отцом дочки Ангелины. И вот, наконец, будет наследник.

Анастасия Костенко регулярно отчитывается в своем микроблоге, как протекает «интересное положение». Она уже на восьмом месяце, и прибавление совсем скоро. Подписчики интересуются – сколько на набрала за всю беременность.

«У меня 31-32 недели, 7-8 кг», — призналась красотка.

Анастасия Костенко
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Будущая многодетная мамочка всегда мечтала, что у нее будет много ребятишек, и ее мечта сбывается. К слову, Тарасов уже рассекретил, каким предварительно именем они хотят назвать сыночка.

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