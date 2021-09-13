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«Выглядит на миллион»: Седокова в секси-платье выставила напоказ аппетитную грудь

Кадрами артистка поделилась в своем микроблоге.

«Выглядит на миллион»: Седокова в секси-платье выставила напоказ аппетитную грудь
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Накануне Анна Седокова подшутила над своим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Артистка запечатлелась на фоне крупногабаритного грузового автомобиля и отметила, что нашла для любимого машину, в которой коленки не будут упираться в руль. На этот раз в своем микроблоге Анна поделилась смелыми кадрами, на которых позировала в секси-платье.

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

«Как с таким безумным графиком Анна Седокова выглядит на миллион?», — подписано фото.

А график у артистки весьма напряженный, учитывая съемки новых клипов, записи песен, создание нарядов для личного бренда и воспитание детей. Напомним, что летом Седокова выпустила свой очередной альбом Secret Soul.

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