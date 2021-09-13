«Ты лучший отец, лучший мужчина и лучший человек»: Макеева трогательно поздравила мужа с днем рождения

Анастасия Макеева и Роман Мальков впервые встретились в прошлом году. Актриса решила достроить свою дачу в период карантина, а строитель приехал из Словении на заработки. Спустя несколько месяцев Роман сделал звезде предложение, а в мае они стали законными супругами. 13 сентября Мальков отмечает свой 38-й день рождения, с чем его и поздравила Макеева в своем Instagram.

«С днем рождения, мой любимый муж! Ты самый лучший мужчина на свете и если бы мне предложили вернуться в прошлое и спросили бы, хочешь что-то поменять и отказаться от того ада, что пришлось нам пройти, я бы снова прошла с тобой весь этот путь и ничего бы не изменила. Ты лучшее, что произошло в моей жизни. Я люблю тебя и даже, если мое здоровье не выдержит, я все его отдам за тебя. Я знаю правду! Ты лучший отец, лучший мужчина и лучший человек. Я тобой горжусь», — написала Макеева.

Напомним, в конце августа Анастасия объявила о том, что уходит из социальных сетей и отменяет все постановки и репетиции в театре. Актриса решила восстановить свое душевное равновесие.

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