Хищный образ: Яна Рудковская в леопардовом купальнике похвасталась точеной фигурой

Яна Рудковская свой осенний отпуск впервые решила провести в Турции, а не на Мальдивах или европейских курортах. Исторический момент звезда запечатлела у себя в микроблоге, признавшись, что здесь ей очень нравится.

Настало время пляжных снимков в купальнике. И Рудковская не заставила онлайн-публику себя ждать. Она запостила порцию ярких солнечных кадров с побережья Эгейского моря, позируя в разных ракурсах и хвастаясь точеной фигурой в леопардовом монокини и бесконечными ногами.

Подписчики в комментариях по просьбе Яны начали голосовать, какое фото из представленных, на их взгляд, — самое лучшее. Параллельно многие не поскупились на комплименты блондинке:

«Так, опять ноги пошли!», «Лучшие ноги нашего шоу бизнеса!», «Леопард – это огонь!», «Вы красотка», «Львица- тигрица!», «Звезда!», «А вам идёт этот хищный образ», — пишут люди.

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