«Остановите ее!»: мокрая Ходченкова в купальнике, виляя рельефными бедрами, лишила поклонников сна

Актриса продолжает отдыхать на Мальдивах и будоражить воображение фанатов в Сети.

38-летняя актриса театра и кино Светлана Ходченкова продолжает свой отдых на Мальдивах, что составляет большую радость не только для нее самой, но и для многомиллионной армии поклонников. Звезда не скупится на «горячие» кадры с пляжа, и каждая публикация вызывает у ее фолловеров бурю эмоций.

В микроблоге красотка поделилась новым видео, смонтированным так, будто она стала героиней бульварной прессы. «Остановите ее!», — гласит заголовок «статьи» на видео.

В кадре Ходченкова в минималистичном монокини, виляя рельефными бедрами, выходит из бассейна, мокрая и загадочная. Зрелище впечатлило поклонников и лишило сна, многие отреагировали эмоционально в комментариях:

«Ауфь!», «Идеальная девушка, такая красавица!», «Невероятная!», «Света, огонь!», «Шикарна», «Ходченкова лучшая! Просто лучшая!», «Не надо «Стоп», «А ноги! Такие стройные и прокаченные, мечта», «Фантастически», «Очень эффектно», — пишут поклонники.

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