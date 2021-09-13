«Модная и свободная»: Орбакайте появилась на Comedy Club в комбинированном пальто Burberry и латексных брюках-бананах

Актриса и певица вышла в свет без мужа и дочки.

Кристина Орбакайте в свои 50 лет обладает стройной фигурой на зависть не только ровесницам, но и юным моделям. Благодаря этому она может себе позволить любые эксперименты со стилем, что, собственно, и старается делать, часто выбирая силуэтные наряды или модный оверсайз.

Накануне певица и актриса побывала на съемках шоу Comedy Club. Для выхода в свет красотка выбрала комбинированное пальто культового бренда Burberry, серую рубашку и брюки-бананы из латекса. Обувь Орбакайте тоже предпочла трендовую – с квадратным мыском.

«А я модная и свободная», — звучит фоном новая песня Орбакайте, подтверждая трендовость выбранного аутфита.

А в это же время мама Кристины Алла Пугачева повеселилась на дне рождения у сына своих друзей. Примадонна появилась на вечеринке с мужем и двумя детьми. И оказалась в центре внимания публики, поскольку нечасто выходит в свет после окончания карьеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!