Соблазнительный ракурс: Настя Каменских в секси-кофточке показала, что у нее в декольте

Плотный график гастролей и концертов не только на родине, но и за ее пределами Настя Каменских подхватила с собой в осень. Но девушке такая динамика нравится, поскольку каждая встреча с поклонниками доставляет ей массу удовольствия и заряжает энергией.

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Но накануне выдался свободный вечер, который она посвятила друзьям. Большой компанией молодые люди собрались на теплоходе, который доставил их на уютный берег с накрытым столом – ужин на открытом воздухе с видом на закат оценили все.

Красотка Каменских выбрала для тусовки тотально белый образ. Но и здесь не обошлось без откровенностей, которые так любит Настя. Девушка застегнула кофточку на одну пуговку и продемонстрировала, что у нее в декольте. Миру явились не только пышные формы звезды, но и нижнее белье.

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