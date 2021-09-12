СМИ: режиссер Андрей Звягинцев госпитализирован в Германии с коронавирусом

По некоторым данным, известный режиссер Андрей Звягинцев находится в тяжелом состоянии.

Поздно вечером в воскресенье на информационных лентах появилось сообщение о том, что 57-летний режиссер Андрей Звягинцев попал в клинику из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

За жизнь деятеля искусств борются немецкие врачи. По некоторым данным, Андрей Звягинцев сейчас находится в Германии, где и был госпитализирован.

Со ссылкой на свои источники информагентства утверждают, что Андрей Звягинцев находится в тяжелом состоянии.

Между тем, в окружении режиссера эту информацию назвали не соответствующей действительности.

«На данный момент об угрозе жизни речи пока не идет», — приводит высказывание инсайдера издание «Московский комсомолец».

Режиссер Андрей Звягинцев знаком зрителю по своим фильмам «Нелюбовь» и «Левиафан», которые были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». А «Левиафан» был отмечен призом на Каннском фестивале.

Напомним, на днях с обширным поражением легких был госпитализирован наставник шоу «Голос», музыкант Александр Градский.

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