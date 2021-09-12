Секси-дива: Дарья Пынзарь обнажила плоский животик и округлую грудь в зеленом бикини на завязках

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь сейчас находится в своей лучшей форме. Готовясь к работе на проекте, Даша Пынзарь сбросила десять килограммов, и сейчас при росте 162 сантиметра весит 50 килограммов.

Эти выходные Дарья Пынзарь провела вместе с сыновьями в одном из шикарных отелей Турции, устроив себе отличный чилл.

Дарья Пынзарь здесь практически не одевалась, все два дня она только и делала, что меняла один бикини на другой, демонстрируя, как роскошно она стала выглядеть.

На этот раз красотка предстала в бикини зеленого цвета с красными завязками. Наряд подчеркнул стройность Дарьи и произвел неизгладимое впечатление на ее подписчиков.

«Куколка классная, красивая», «Живот прям плоский! Шикарна!», «Какой вы куколкой стали, невозможно налюбоваться», «Красивая такая, Даша», — сделали Пынзарь комплименты ее поклонники.

Ну а злопыхатели, по словам Дарья Пынзарь, продолжают искать минусы в ее фигуре. Если раньше ее обвиняли в наличии лишнего веса, то сейчас упрекают в излишней худобе. Дарья Пынзарь на претензии реагирует с юмором.

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