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Мамин модник: Татьяна Брухунова нарядила сына от Евгения Петросяна в вельветовый комбинезон

Избранница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась милым фото наследника Вагана.

Мамин модник: Татьяна Брухунова нарядила сына от Евгения Петросяна в вельветовый комбинезон
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

Избранница известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова уже успела завоевать среди своих поклонников имидж стильной и модной молодой женщины. Подписчицы обожают разглядывать образы Татьяны Брухуновой, которые она с удовольствием демонстрирует в микроблоге.

Татьяна Брухунова тщательно относится к выбору нарядов не только для себя, но и для маленького сына Вагана. Малыш, как и его молодая мамочка, всегда очень стильно и со вкусом одет.

На этот раз Татьяна Брухунова запечатлела сына, который облачен в вельветовый комбинезон трендового песочного оттенка и кроссовки ему в тон. В руках малыш держит предмет лимонного цвета.

Сын Татьяны Брухуновой Ваган в стильном комбинезоне
Сын Татьяны Брухуновой Ваган в стильном комбинезоне. Фото: instagram.com/bruhunova/

«С моей сумкой», — подписала кадр Татьяна Брухунова.

Очевидно, что за лето наследник Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна заметно подрос. В сентябре Вагану исполнится уже полтора годика.

Молодая мама при этом уже вернулась к своим профессиональным обязанностям и удачно совмещает карьеру и самореализацию с заботами о маленьком сыне.

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