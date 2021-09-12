«Почти каждый день тренировки»: внук Аллы Пугачевой принимает участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

Наследник известного семейства Никита Пресняков рассказал о том, как готовится блеснуть на экране на коньках.

Сын певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Борисовны Пугачевой Никита Пресняков поделился в микроблоге прекрасной новостью. Совсем скоро поклонники смогут видеть его на экране каждую неделю в эфире Первого канала. Музыкант стал участником нового сезона шоу «Ледниковый период».

«Кто-то пишет мне «бездельник», — поделился Никита Пресняков в микроблоге. — Я тем временем:

1. Почти каждый день тренировки к «Ледниковому периоду», ну и эфиры к нему.

2. Почти каждый день репетиции с утра до вечера в Губернском театре, 16 и 17 сентября премьера!

3. Вечерами стримлю на Twitch (NikPres).

4. Доделываю второй альбом моей группы Multiverse, скоро новый сингл на русском «Ауф Fiderzein».

5. Монтирую клипы на заказ».

Одной из первых на пост откликнулась мама Никиты Преснякова Кристина Орбакайте.

«Я горжусь тобой!» — написала звезда в комментариях.

А поклонники выразили музыканту свои восторги, теперь-то им стало понятно, почему он так похудел в последнее время.

Напомним, на днях Сергей Безруков рассказал, почему предложил роль в мюзикле именно Никите Преснякову. Руководитель Губернского театра считает, что Никита Пресняков обладает шикарными вокальными данными.

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