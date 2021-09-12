«Ирчик, давай!»: 60-летняя жена Андрея Норкина в синем купальнике смело окунулась в холодной купели

Недавно сыгравший свадьбу телеведущий Андрей Норкин вместе с супругой провел выходные в Сергиевом Посаде.

Известный телеведущий 53-летний Андрей Норкин и его супруга, 60-летняя Ирина Бородина эти выходные провели в Сергиевом Посаде. Накануне молодожены собирали грибы в подмосковном лесу, а в воскресенье отправились на Гремячие ключи, чтобы окунуться в холодной купели.

«Гремячий ключ. Вода в купели 6 градусов круглый год!» — рассказал подписчикам микроблога Андрей Норкин.

Пост он сопроводил фото и видео, на котором запечатлел себя и жену, окунающимися в купель. Сначала омовение совершил Андрей Норкин, а затем в воде оказалась и его жена Ирина Бородина.

«Ирчик, давай!» — приободрял жену Андрей Норкин.

На видео 60-летняя Ирина предстала в закрытом купальнике, продемонстрировавшим, что у нее отличная подтянутая фигура.

Напомним, в минувшие выходные Андрей Норкин и Ирина Бородина поженились, устроив пышную свадьбу в подмосковном закрытом клубе. На торжестве была дочка Норкина, которая одобрила женитьбу отца всего через год после того, как не стало первой жены Андрея Норкина Юлии.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.