Татьяна Навка с мужем и падчерицей провела день на спортивном благотворительном теннисом турнире

Фигуристка запечатлелась вместе со своими любителями ракетки и мяча.

В одной из последних публикаций личного микроблога олимпийской чемпионки Татьяны Навки появилась свежая фотография знаменитости в компании мужа и его дочери Лизы. Звездная семья пришла на благотворительный спортивный корт.

Навка и Песковы сыграли в теннис, а также выполняли силовые упражнения с собственным весом. А после запечатлелись в одинаковых спортивных костюмах на память.

«Одно доброе дело может сделать твой день прекрасным! С удовольствием приняли участие в акции и провели зарядку вместе с супругом и дочкой Лизой на благотворительном теннисном турнире», — отметила Навка.

« Молодцы, красивая, здоровая семья», «Какие все красивые», « Вау! Здорово провели время вместе», « В этой семье нет чужих детей», « Пример всем, молодцы!», — написали поклонники Навки в комментариях под снимком.

Напомним, ранее Татьяна Навка в компании мужа отправилась на день рождения подруги Натальи Каменской. Фигуристка предстала на вечеринке в корсетном топе с гипюром и зауженных брюках в горох.

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