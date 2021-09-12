«40 лет вместе»: Анна Снаткина поздравила родителей с рубиновой свадьбой

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» — Анна Снаткина — разместила на личной странице архивный снимок родителей. Таким способом артистка поздравила маму с папой с годовщиной свадьбы.

Снаткина отметила, что Елена Михайловна и Алексей Владимирович в браке уже 40 лет. Анна поздравила родителей с рубиновой свадьбой и поблагодарила за подаренную жизнь ей и ее сестре Марии.

«40 лет вместе! 40 лет рядом! С рубиновой свадьбой, мои любимые, драгоценные, теплые, вдохновляющие, любящие, несущие тепло и свет папа и мама. Спасибо вам за то, что вы есть у нас с сестрой», — написала Анна в комментариях под фото.

К слову, Снаткина выросла в семье потомственных авиастроителей. Отец Анны приложил руку к строительству летательного аппарата «Буран». А мама работает в Московском авиационном институте.

Напомним, ранее Анна Снаткина пришла на школьную линейку к дочери в тотально черном образе. Стилист похвалила актрису за комбинацию короткой юбочки в складку, кожаного пиджака, водолазки и лоферов.

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