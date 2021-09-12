«Артистки растут»: маленькие дочки Виторгана предстали в свете в кукольных платьях с пышными юбочками

Этель и Клара побывали на вечеринке в честь племянницы Эммануила Виторгана.

Эммануил Виторган в сопровождении жены Ирины Млодик и маленьких дочерей Клары и Этель побывал на светской тусовке. Вечеринка была посвящена дню рождения родственницы народного артиста Ирины Самсоновой.

«Сегодня юбилей у нашей Инночки, племянницы Эммануила, Человека, прекрасного доктора, зам. главврача 52-й больницы, которая спасла немало людей за этот период. Поклон тебе и с юбилеем!» — написала в личном блоге Ирина Млодик.

Жена Эммануила Гедеоновича нарядила дочерей кукольные платьица с пышными юбочками. Старшая Этель оказалась облачена в цветочный наряд, а младшая Клара – в белоснежный. Малышки вышли на сцену и поздравили свою сестру с днем рождения, восхитив публику.

«Артистки растут», «Девчонки красавицы и чувствуется, что артистическое начало есть», «Как они уже понимают серьезность происходящего, волнуются, куколки сладкие!» — можно увидеть в комментариях микроблога Млодик.

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