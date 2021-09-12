«Платье восхитительное»: Зара предстала на концерте в наряде принцессы

Певица показала платье с темно-зелеными перьями и голубыми блестками с эффектом сахарной глазури.

Исполнительница Зара разместила на личной странице фотографию с концерта в честь дня рождения Иосифа Кобзона. Примечательно, что на ковровой дорожке мероприятия знаменитость появилась в платье-бюстье с акцентом на талии.

Зара отдала предпочтение наряду с пышной юбкой из черной сетки и перьев цвета темного изумруда. Платье было украшено голубыми, сиреневыми и белоснежными пайетками, которые придавали верхней части платья эффект стекающей глазури. Бархатный бант украсил зону декольте, а также тонкую талию певицы.

«Сентябрь начался насыщенно! А сколько еще предстоит. Я бесконечно рада возможности снова видеться с вами на концертах вживую», — отметила Зара.

«Красавица, вы, как куколка», «Как прекрасно смотреть на вас, принцесса», «Обворожительная», «Платье восхитительное», «Принцесса из сказки», «Какая же вы красавица», «Стильная и шикарная», — оставили поклонники Зары слова восхищения в комментариях под фото.

Напомним, ранее певица Зара запечатлелась в классическом костюме в обнимку с сыном и исполнительницей Славой. На фото также попала дочь Анастасии Славиной. Тоня и Максим учатся в одном классе. А у Зары и Славы появилась традиция устраивать совместную фотосессию в День знаний.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.