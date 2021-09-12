Учительские очки и бантик сбоку: как выглядела Елена Малышева 34 года назад

В это время она встретила своего мужа и сыграла с ним свадьбу.

Елена Малышева показала в личном блоге несколько семейных фотографий, которые висят у нее дома в рамках. Среди них выделяется одна, где ведущая «Жить здорово!» предстает в свадебном наряде с женихом.

Малышева запечатлена на снимке в длинном закрытом платье с воланами, вместо фаты у нее в волосах сбоку красуется бантик. На носу у будущей звезды российского ТВ красуются большие учительские очки в пластмассовой оправе. Укладка простая и, как любили в то время, состоит из крутых кудрей.

Едена Малышева не случайно показала эти снимки – 34 года назад она вышла замуж за Игоря Малышева, тогда талантливого аспиранта, сейчас ученого.

«Спасибо тебе, мой любимый Игорь Малышев! Ты дал мне прекрасную фамилию, ты дал мне прекрасную семью, ты дал мне лучших мужчин моей жизни – двух моих сыновей! Я хочу состариться с тобой под одним одеялом. И умереть в один день. Но, до этого я очень хочу вместе с тобой увидеть, как живут наши дети, как растут наши внуки. Хочу выдать всех внуков замуж и женить! Вместе с тобой, с нашими мальчиками, с нашими прекрасными девочками, со всей нашей огромной семьей. Люблю тебя, Игорь Малышев», — написала в личном блоге телеведущая.

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