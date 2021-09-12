Начала с вращения сочной грудью: Пынзарь, красуясь у отеля в Турции в бикини, заставила поклонников волноваться

Дарья Пынзарь в настоящий момент отдыхает и работает в Турции, но вовсе не как ведущая «Дома-2». Блогер занимается вместе с мужем недвижимостью и имеет собственную в районе Аланьи. Судя по ее блогу, бизнес не отнимает у блондинки много времени. Ведь основные кадры звезды сделаны на пляжах Средиземного моря и на территории различных отелей.

Не удивительно, что у знаменитости накопился целый арсенал бикини. Заметно похудевшая звезда любит демонстрировать в них свою изменившуюся фигуру. А теперь она выложила в Сеть ролик, где подряд меняет несколько пляжных костюмов, извиваясь в кадре словно змея. Девушка повращала своей сочной грудью, показала талию и повиляла бедрами под музыку, впечатлив этим эротичным танцем поклонников.

Многие фолловеры заметили, что черное бикини смотрится на Пынзарь лучше всего, не ускользнуло от взгляда почитателей Даши и то, что она похудела. Правда это понравилось не всем.

«Дарья, оденьте лучше костюм водолазный, тазобедренные кости лучше прикрыть», «Что-то уж вовсе худая», «Похудела так, очень красивая», «Хватит худеть. Уже начинается перебор», «Даша, мужикам кости не нравятся, вернись в свой вес, который был раньше. Зачем так худеть. Ты была красоткой», — написали в комментариях люди.

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