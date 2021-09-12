«Без перспектив и шансов»: Стас Пьеха вспомнил, как прожигал молодость, употребляя наркотики

Теперь артист помогает тем, кто впал в зависимость от алкоголя и наркотиков.

Когда-то Стас Пьеха заявил о себе на «Фабрике звезд», а позже радовал хитами и яркими дуэтами своих поклонников. Этот период жизни 41-летний артист вспоминает с особым трепетом. Но был в его жизни и другой, очень сложный период, в котором было место алкоголю и даже наркотикам.

«Моя интерпретация этой жизни всегда была крайне не оптимистичной, я не умел заботиться о себе и не учитывал своих истинных потребностей. Да, я был обыкновенным наркоманом без надежды, перспектив и шансов на дальнейшую жизнь. Все на что меня хватало – уходить как можно дальше от своих страхов, тревог, стыда, одиночества и прочих чувств, уходить в глубокое систематическое употребление», — цитирует Пьеху «СтарХит».

Однажды Стас нашел в себе силы побороть зависимость, прошел реабилитацию и больше не притрагивается ни к алкоголю, ни к наркотикам. Более того, он решил помогать тем, кто оказался в таких же ситуациях. В 2008-м году артист открыл клинику для лечения зависимостей.

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