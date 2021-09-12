И это не «накачивание»: «крутая фундаментально» любовница Мамаева рассказала, как она сделала пухлые губы

Новая любовница футболиста Павла Мамаева Надежда Санько дала блиц-интервью своим подписчикам в личном блоге. Блондинка призналась, что ее очень пухлые губы – не подарок матушки-природы, а результат хирургического вмешательства. Она не «накачивала» их гелем с гилауроновой кислотой, как это делают сейчас многие, а пошла на операцию под названием булхорн. Это когда сокращают объем кожи над верхней губой, за счет чего она вздергивается, слегка выворачивается и смотрится больше.

«У меня был суперхирург, и мне нравится работа», — сказала Санько.

Вместе с тем она не стала скрывать, что у нее под носом остались небольшие рубцы, которые вскоре Надежда собирается отшлифовать у специалиста. Вместе с тем, если верить ей, они ее не только не смущают, но даже нравятся.

Напомним, пара Павла и Аланы Мамаевых разбилась весной этого года после восьми лет брака. Модель заявила, что устала терпеть измены своего мужа. Надежда Санько ранее была приятельницей экс-жены спортсмена.

«Паша знал, какая я, но даже он был удивлен, насколько я крутая фундаментально. Насколько меня невозможно выбить из колеи. Когда этот поток негатива лился на нас, мы просто были вместе и даже не замечали этого», — с гордостью рассказывала о своих отношениях с Мамаевым Санько.

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