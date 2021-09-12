Морщины, болезненная худоба и опущенные уголки губ: как выглядит 47-летний Губин на новых фото

Артист нездоров и не любит афишировать свою жизнь в СМИ или в Сети.

47-летний Андрей Губин в настоящий момент для многих является загадкой, он не ведет страничек в социальных сетях, не желает общаться с журналистами и практически не появляется на публике, превратившись в затворника.

Виной тому – болезнь неясного характера. Музыкант постоянно испытывает боли в спине и лице, природу которых врачи уже давно и тщетно пытаются определить. Беда продолжается уже около 15 лет. Недавно артист побывал на лечении в Египте, но оно не принесло результатов.

А накануне в Сети появился свежий снимок Андрея Губина, на котором он запечатлен осунувшимся, похудевшим, с морщинами на лице и опустившимися уголками рта. Впрочем, и на других фото в его фан-аккаунте певец выглядит невесело.

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