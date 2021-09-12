«Разве можно быть такой?»: Ходченкова привела фанатов в восторг, показав тело без ретуши

Недавно стало известно, что Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину в сериале для Netflix. После отдыха на Мальдивах актриса приступила к съемкам. А в своем Instagram она продолжает делиться снимками с отдыха. На этот раз звезда опубликовала фото, на котором показала, как выглядит без ретуши. Из одежды на ней были короткие шортики и кроп-топ. Фанаты пришли в восторг.

«Разве можно быть такой красивой? Света – огонь! Какая красотка! Женщина в гармонии», — писали пользователи Сети.

Напомним, в январе Светлана отметила свое 38-летие. Она не замужем и тщательно скрывает личную жизнь. Предыдущий возлюбленный актрисы Георгий Петришин недавно стал отцом. Наследника бизнесмену подарила Алеся Кафельникова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.