«Были опасности»: Мария Миронова рассказала, как решилась родить после 40 лет

Мария Миронова родила второго сына в сентябре 2019-го. На тот момент ей было полных 46 лет. По словам актрисы, во время беременности она очень переживала из-за своего возраста. К счастью, малыш родился здоровым.

«Были опасности из-за возраста и здоровья. Но опять-таки меня во время беременности наблюдали два врача. Один мои страхи полностью подтвердил. А второй — опроверг и в итоге доказал свою правоту! Он считал, что все сложится нормально. И я тоже поверила. Это важно — чему ты веришь. По вере дано вам будет. Много раз убеждалась: все так и есть», — рассказала Миронова «7Дней.ru».

Напомним, недавно актриса поздравила своего старшего сына Андрея с тем, что он начал служить в «Ленкоме». Он появился на свет в 1992 году в браке актрисы с Игорем Удаловым.

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