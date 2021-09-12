Неизвестная блондинка пыталась охмурить Курбана Омарова, зазывно виляя бедрами

Кадрами он поделился в микроблоге, но позже удалил их.

Чуть больше месяца назад Курбан Омаров и Ксения Бородина официально развелись. До этого момента бизнесмена замечали в компании экс-участниц «Дома-2», с которыми сразу же приписывали романы. Теперь Курбан засветился в обществе неизвестной блондинки в ночном клубе. Кадрами он поделился в своем микроблоге.

«Включенная камера блогера творит чудеса», — подписал видео Омаров.

Девушка в обтягивающем наряде зазывно крутила бедрами перед Курбаном. Конечно же, пользователи Сети захотели узнать, кто это. Но бизнесмен был непреклонен. Более того, спустя несколько часов после публикации удалил видео.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.