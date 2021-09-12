«Мы тебя любим»: после долгой разлуки Малькова увиделась со старшим сыном

После развода Романа и Светланы Мальковых их старший сын, 16-летний Андрей, переехал в Москву. Молодой человек жил с отцом и мачехой Анастасией Макеевой в шикарных апартаментах, а с недавнего времени переехал к бабушке и дедушке в Обнинск Калужской области. Ранее Светлана заявляла, что не общается со старшим сыном и даже не знает, как у него дела. Но накануне им удалось поговорить. Об этом многодетная мама объявила в своем микроблоге.

«Мы тебя любим! Сильно!», — написала Малькова, опубликовав скриншот видеозвонка.

Судя по всему, Андрей помирился с мамой, сестрой и младшими братьями. Напомним, ранее он заявлял, что Светлана хочет только публичности, именно поэтому, по мнению молодого человека, она обсуждает развод в Сети.

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