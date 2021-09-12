«Вау»: Собчак надела платье с умопомрачительным вырезом почти до пупка, чем привела в восторг публику

Недавно Ксения Собчак отметилась сразу на двух нашумевших мероприятиях российского бомонда. Сначала она была ведущей на дне рождения популярного Instagram-коуча Елены Блиновской, а 31 августа – на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна.

Телеведущая любит шокировать публику не только неожиданными появлениями, но и смелыми образами. На этот раз в своем микроблоге знаменитая блондинка показала снимки, на которых позировала в черном платье из бархата с умопомрачительным вырезом практически до пупка.

«Вау! Ксения, огонь! Супер! Вот это пожар!», — писали пользователи Сети.

Напомним, с 2019 года Собак замужем за театральным режиссером Константином Богомоловым. Она воспитывает сына Платона от Максима Виторгана.

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