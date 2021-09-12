«Люди узнают Романа»: Макеева показала, как неравнодушные россияне поддерживают ее

Роликом актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Анастасия Макеева восстанавливается после нервного срыва. Недавно она была госпитализирована в клинику, где была под наблюдением врачей. После выписки актриса с мужем отправилась в Обнинск, к родителям своего мужа. В Instagram, который временно ведут администраторы, был опубликован ролик, на кадрах которого Роман Мальков, покупая лекарства для любимой жены, записал слова поддержки от фармацевта.

«Люди узнают Романа и все передают Анастасии свои слова поддержки и желают здоровья даже случайно встретившиеся», — подписан видеоролик.

Фанаты присоединились к словам медика.

«Адекватных людей больше и это радует. Береги себя, Настюш. Добрых и здравомыслящих людей всегда больше, ждём, надеемся и любим!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Макеева заявила, что уходит из соцсетей и отправляется на Байкал восстанавливаться.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.