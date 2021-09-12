Никак не поделят наследство: вдова Грачевского жалуется на безденежье

Борис Грачевский умер в январе, а его наследники все никак не поделят нажитое режиссером при жизни. Оспаривать вопрос в суде будут его первая и последняя, третья, жены. Екатерина Белоцерковская с годовалым сыном Филиппом живет в загородном доме Грачевского. Также у него есть квартира в Москве, но самое главное – бизнес-империя «Ералаш». К слову, 11 сентября знаменитому киножурналу исполнилось 47 лет.

«Претенденты на наследственную массу – вдова и младший сын мэтра, старший сын и две дочери от предыдущих браков. Кроме того, первая супруга Грачевского просит выделить ей половину доли Грачевского из его бизнеса: в ООО «Ералаш» Борису Юрьевичу принадлежит 49% и в ООО «Продюсерский центр Ералаш» — 50%. Суд в октябре. Так как Борис Юрьевич создал империю в годы брака с первой женой и не без ее участия – у Галины Грачевской шансов в суде немало», — сказал адвокат Евгений Бранецкий в эфире «Ты не поверишь» на НТВ.

Добавим, по словам адвоката, только в 2019 году «Ералаш» принес прибыль в размере 125 млн рублей.

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