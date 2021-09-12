«Обманул кого-то, денег нажил»: Мальков, признавшись в любви Макеевой, порассуждал о правде

Роман Мальков и Анастасия Макеева переживают непростой период. Актриса восстанавливается после эмоционального потрясения, а бизнесмен никак не может расставить все точки над i в вопросе выплаты алиментов. Хотя он утверждает, что деньги троим детям выплачивает, его бывшая жена Светлана Малькова доказывает обратное.

«Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильней. Люблю тебя, кисуля», — написал Мальков в своем Instagram.

больше по теме Мальков в дорогом костюме приехал в суд на шикарном «Мерседесе» жены и с сумкой как у Киркорова Заседание состоялось в Обнинске.

Напомним, Анастасия и Роман вместе уже больше года. В мае влюбленные сыграли свадьбу и обвенчались.

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