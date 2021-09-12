Животик наружу: Лиана Шульгина позировала в трендовом костюме на вечеринке золовки

В одной из последних публикаций личного микроблога жены предпринимателя Арсения Шульгина — Лианы — появилась запись, в которой знаменитость предстала в молочных укороченных юбке и жакете с запахом.

Этот актуальный костюм невестка певицы Валерии скомбинировала с ботильонами на высокой платформе с квадратным каблуком, как у кукол Bratz.

«Отмечали запоздалый день рождения Шены», — рассказала Лиана в комментариях под фото.

Напомним, старшая сестра мужа Лианы в этом году отпраздновала 28-летие. К слову, день рождения певицы Шены был 21 июня. Но устроить масштабный праздник для всей семьи и друзей Шульгина смогла только сейчас.

«Какая красавица», «Такая моделька», «Как тебе все идет и не только материнство», «Ты такая нежная, приятная», «Какая шикарная», — написали восторженные поклонники невестки Валерии.

Напомним, ранее Лиана Шульгина отметилась с Валерией в праздничный день для семьи Шульгиных. Внучка артистки Селин в белоснежном платье отметила свои восемь месяцев.

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