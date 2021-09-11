Клетка, мех и деним: Светлана Лобода облачилась в трендовый наряд

Артистка также рассказала о подарке для своих слушателей.

Певица Светлана Лобода опубликовала на личной странице в Instagram свежее фото в актуальном пиджаке в сочетании с массивной сумкой Versace.

Лобода сообщила, что вернулась в столицу и решила сразу окунуться в мир работы. За время отпуска артистка соскучилась по музыкальной студии. Туда Лобода и отправилась в укороченном пиджаке с клетчатым принтом. Кофейный жакет Светлана дополнила дымчатыми джинсами прямого кроя и остроносыми ботинками янтарного цвета. В качестве аксессуаров на исполнительнице были золотая цепочка и очки с квадратной оправой. Также Лобода похвасталась черной кожаной сумкой Versace с белым мехом.

«Прилетела, а тут осень… Решила сразу на студию. Готовлю новый сингл. Число угадаешь — будет подарок», — заинтриговала Светлана.

«Дико нравится», «Модная», «Выглядишь потрясающе», «Роскошный образ», «Какая красивая», — похвалили Лободу ее поклонники.

Напомним, недавно певица рассказала об успехах дочери Евы. Малышка уже второй год учится дома и сдает все зачеты на пятерки.

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