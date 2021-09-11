«Родительский чат встает на уши»: Ирина Слуцкая рассказала, что дарит учителям

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Ирины Слуцкой появился топ-лист лучших подарков для учительницы.

Олимпийский призер отметила, что любит дарить подарки даже без повода. Однако не всегда удается подобрать нужную вещь для получателя. В преддверии осеннего праздника всех учителей Слуцкая рассказала, что можно приобрести для педагога.

«В школе перед родительским комитетом всегда встает вопрос, что подарить и на какие праздники. И понеслось… И каждый раз родительский чат встает на уши!», — заявила Ирина.

Слуцкая посоветовала купить дя учительницы комплект красивого постельного белья. Также в списке оказался билет на хороший спектакль. Поход в ресторан и сборник классической литературы в красивом переплете тоже были включены. Последним в топ-пять лучших подарков для учительницы стало нежное ювелирное украшение.

Напомним, ранее Ирина Слуцкая показала, как дети оделись на линейку в школу. К слову, фигуристка отправила малышей с цветами, которые вырастила сама.

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